Chongqing Changan Automobile öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chongqing Changan Automobile hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 HKD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chongqing Changan Automobile in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46,15 Milliarden HKD im Vergleich zu 37,25 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at