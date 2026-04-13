Chongqing Changan Automobile: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chongqing Changan Automobile hat am 10.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Chongqing Changan Automobile hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,410 HKD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,05 Prozent auf 53,83 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52,75 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,450 HKD, nach 0,810 HKD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 168,98 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 174,38 Milliarden HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at