26.01.2026 06:31:29

Chongqing Chuanyi Automation: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Chongqing Chuanyi Automation hat am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,34 CNY gegenüber 0,430 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 1,91 Milliarden CNY, gegenüber 1,97 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,05 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,24 CNY. Im Vorjahr hatte Chongqing Chuanyi Automation 1,52 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,80 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 7,55 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,38 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 7,07 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen