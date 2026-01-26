Chongqing Chuanyi Automation: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Chongqing Chuanyi Automation hat am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,34 CNY gegenüber 0,430 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 1,91 Milliarden CNY, gegenüber 1,97 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,05 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,24 CNY. Im Vorjahr hatte Chongqing Chuanyi Automation 1,52 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,80 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 7,55 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,38 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 7,07 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at