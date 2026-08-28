Chongqing Chuanyi Automation mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chongqing Chuanyi Automation hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,33 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chongqing Chuanyi Automation noch ein Gewinn pro Aktie von 0,410 CNY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent auf 1,96 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at