Chongqing Chuanyi Automation: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Chongqing Chuanyi Automation hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,380 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,61 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,88 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at