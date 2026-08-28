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28.08.2026 06:31:29
Chongqing Construction Engineering Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Chongqing Construction Engineering Group hat am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 CNY je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Chongqing Construction Engineering Group ebenfalls 0,110 CNY je Aktie eingebüßt.
Chongqing Construction Engineering Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,43 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 40,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,41 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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