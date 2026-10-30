Chongqing Department Store: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Chongqing Department Store hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,500 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 3,25 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 9,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at