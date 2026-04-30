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30.04.2026 06:31:29
Chongqing Department Store hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Chongqing Department Store hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Chongqing Department Store 1,08 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Chongqing Department Store 4,08 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,22 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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