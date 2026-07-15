Chongqing Department Store verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chongqing Department Store stellte am 14.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,38 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chongqing Department Store noch ein Gewinn pro Aktie von 0,680 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Chongqing Department Store im vergangenen Quartal 3,96 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chongqing Department Store 3,77 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at