Chongqing Department Store vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chongqing Department Store hat am 14.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Chongqing Department Store 0,890 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Chongqing Department Store hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,51 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,08 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,32 CNY. Im letzten Jahr hatte Chongqing Department Store einen Gewinn von 3,00 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 17,14 Milliarden CNY – ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Chongqing Department Store 16,89 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,13 CNY sowie einen Umsatz von 15,71 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at