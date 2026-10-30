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30.10.2026 06:31:28
Chongqing Fuling Electric Power Industrial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Chongqing Fuling Electric Power Industrial hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Chongqing Fuling Electric Power Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 755,0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 861,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 12,33 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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