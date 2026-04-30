Chongqing Fuling Electric Power Industrial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chongqing Fuling Electric Power Industrial hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,08 CNY gegenüber 0,060 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 645,8 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 708,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at