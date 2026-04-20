20.04.2026 06:31:29

Chongqing Fuling Electric Power Industrial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Chongqing Fuling Electric Power Industrial hat sich am 17.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 718,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 708,2 Millionen CNY in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,260 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,330 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Chongqing Fuling Electric Power Industrial im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,99 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,11 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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