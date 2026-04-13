13.04.2026 06:31:29

Chongqing Gangjiu hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chongqing Gangjiu hat am 10.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,20 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chongqing Gangjiu einen Umsatz von 907,8 Millionen CNY eingefahren.

Chongqing Gangjiu hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,450 CNY je Aktie gewesen.

Chongqing Gangjiu hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,47 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,35 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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