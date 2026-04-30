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30.04.2026 06:31:29
Chongqing Gangjiu legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Chongqing Gangjiu hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 971,0 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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