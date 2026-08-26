Chongqing Gangjiu legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chongqing Gangjiu präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Chongqing Gangjiu 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,86 Prozent auf 1,06 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Chongqing Gangjiu 1,14 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at