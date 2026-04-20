Chongqing Gas Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chongqing Gas Group hat am 17.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Chongqing Gas Group im vergangenen Quartal 2,90 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chongqing Gas Group 2,75 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at