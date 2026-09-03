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03.09.2026 06:31:29
Chongqing Genrix Biopharmaceutical A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Chongqing Genrix Biopharmaceutical A hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,46 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,460 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 85,9 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,2 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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