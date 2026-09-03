Chongqing Genrix Biopharmaceutical A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chongqing Genrix Biopharmaceutical A hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,46 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,460 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 85,9 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at