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02.11.2026 06:31:29
Chongqing Genrix Biopharmaceutical A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Chongqing Genrix Biopharmaceutical A hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chongqing Genrix Biopharmaceutical A ein EPS von -0,120 CNY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 624,7 Millionen CNY gegenüber 162,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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