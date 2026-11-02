02.11.2026 06:31:29

Chongqing Iron Steel gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chongqing Iron Steel hat am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CNY vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,68 Prozent auf 5,79 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,01 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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