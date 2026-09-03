Chongqing Iron Steel legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chongqing Iron Steel präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal hat Chongqing Iron Steel 6,94 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at