Chongqing Iron Steel: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Chongqing Iron Steel lud am 31.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Chongqing Iron Steel 7,98 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,98 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at