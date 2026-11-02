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02.11.2026 06:31:29
Chongqing Iron Steel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Chongqing Iron Steel hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,73 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 6,56 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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