Chongqing Liangjiang New Area steigt von binnenwirtschaftlichem Unternehmen zu einem sich öffnenden Hub auf

CHONGQING, China, 25. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Der Bau eines Joint Ventures für intelligente Logistik begann am 18. Juni. Das Projekt mit einer Gesamtinvestition von 250 Millionen US-Dollar umfasst ein Gebiet von 326 mu (21,7 Hektar) und wird von der Freight Links Group, der Figtree Group und der Chongqing Pucheng Logistics Co. Ltd. gemeinsam entwickelt.

Dieses Projekt ist eines der ersten im Rahmen der China Singapore (Chongqing) Demonstration Initiative on Strategic Connectivity, die einen Smart Logistics Park und drei Geschäftsfelder umfasst. Der intelligente Logistikpark ermöglicht intelligentes Parken, die Registrierung, Positionierung und Übertragung von Verkehrszuständen in Echtzeit sowie die Echtzeitüberwachung von Energie-, Verkehrs- und Umweltbedingungen im Park. Zu den drei Geschäftsfeldern gehören der internationale Multimodaltransport, der Inlandsverkehr und innerstädtische Lieferketten, die ihre Kerngeschäfte auf dem Weltmarkt abdecken.

Chongqing, Chinas neueste Gemeinde, die direkt unter der Zentralregierung verwaltet wird, wurde am 18. Juni 1997 offiziell gegründet. Chongqing Liangjiang New Area, das erste nationale neue Gebiet im chinesischen Hinterland, wurde am selben Tag 13 Jahre später aus der Taufe gehoben.

Der Bau des intelligenten Logistikprojekts spiegelte den zunehmenden Wirtschafts- und Handelsaustausch zwischen Chongqing und Singapur wider, während die Gemeinde ihr 22. Jubiläum und das neue Gebiet seinen neunten Geburtstag feierte, so Duan Chenggang, ein hochrangiger Chongqing-Beamter, der die Verwaltung des Liangjiang New Area überwacht.

Das Projekt wird die Integration der Erschließungsressourcen in Chongqing und Liangjiang New Area energisch fördern, die Bedeutung des neuen internationalen Land-See-Handelskorridors erhöhen und sich vollständig in die gemeinsame Entwicklung der Belt and Road Initiative und die Entwicklung des Yangtze River Economic Belt integrieren, fügte Duan hinzu.

Nach neun Jahren der Erforschung und Praxis der Öffnung von Binnengebieten hat das Chongqing Liangjiang New Area den Wandel von einem wirtschaftlich rückständigen Gebiet im Binnenland zu einem Zentrum der Öffnung abgeschlossen und sich zu einem wichtigen Ziel für Investitionen, Tourismus und Talentzuflüsse in der Welt entwickelt. Mehr als 150 Fortune-500-Unternehmen haben ihre Präsenz in der Region etabliert, während mehr als 3.000 Investitionsprojekte im Wert von über 1,4 Billionen Yuan unterzeichnet wurden. Die strategisch angesiedelten Industrien im neuen Gebiet sind um mehr als 20 Prozent, die digitale Wirtschaft um über 30 Prozent und der Außenhandel um mehr als 15 Prozent gewachsen. Die Wertschöpfung der Finanzindustrie macht inzwischen mehr als 18 Prozent des lokalen BIP aus, während die FuE-Ausgaben 3,6 Prozent des lokalen BIP erreichen und eine starke, qualitativ hochwertige Entwicklungsdynamik aufweisen.

Chongqing Liangjiang New Area baut ein inländisches Erschließungs-, Hafen- und internationales Logistikzentrum mit Kernplattformen wie dem Guoyuan Port, dem Zollhafen, dem Jiangbeizui International Financial Center und der Yuelai Convention and Exhibition City. Mit dem Fokus auf den Liangjiang Digital Economy Industrial Park, der Lijia Smart Eco-City und der Liangjiang Collaborative Innovation Zone entwickelt sich das New Area zu einer Stadt der Innovation, Intelligenz und Zukunft.

