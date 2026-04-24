Chongqing Road Bridge informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chongqing Road Bridge hat am 23.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,03 Prozent auf 24,5 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at