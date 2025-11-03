Chongqing Road Bridge präsentierte Quartalsergebnisse

Chongqing Road Bridge lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,05 CNY gegenüber 0,020 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,3 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at