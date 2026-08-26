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26.08.2026 06:31:28
Chongqing Road Bridge: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Chongqing Road Bridge veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,2 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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