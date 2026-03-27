Chongqing Rural Commercial Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chongqing Rural Commercial Bank hat am 25.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,89 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,740 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,78 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chongqing Rural Commercial Bank einen Umsatz von 1,75 Milliarden USD eingefahren.

In Sachen EPS wurden 7,28 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chongqing Rural Commercial Bank 6,90 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 7,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at