Chongqing Rural Commercial Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Chongqing Rural Commercial Bank hat am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,86 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,57 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,14 HKD, nach 1,08 HKD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3,60 Prozent auf 57,49 Milliarden HKD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 55,42 Milliarden HKD gelegen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,06 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 28,59 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at