Chongqing Rural Commercial Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chongqing Rural Commercial Bank hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Chongqing Rural Commercial Bank 1,81 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at