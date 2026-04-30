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30.04.2026 06:31:29
Chongqing Rural Commercial Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Chongqing Rural Commercial Bank hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Chongqing Rural Commercial Bank 0,330 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,35 Prozent auf 12,85 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Chongqing Rural Commercial Bank 13,43 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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