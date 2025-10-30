Chongqing Rural Commercial Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chongqing Rural Commercial Bank hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,26 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,260 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,96 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,97 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at