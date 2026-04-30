Chongqing Rural Commercial Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chongqing Rural Commercial Bank hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,39 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,350 HKD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chongqing Rural Commercial Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,49 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 14,36 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at