Chongqing Rural Commercial Bank präsentierte Quartalsergebnisse

Chongqing Rural Commercial Bank hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Chongqing Rural Commercial Bank mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at