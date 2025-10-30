Chongqing Rural Commercial Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chongqing Rural Commercial Bank hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,280 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Chongqing Rural Commercial Bank mit einem Umsatz von insgesamt 14,16 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,11 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 0,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at