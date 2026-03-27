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27.03.2026 06:31:29
Chongqing Rural Commercial Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Chongqing Rural Commercial Bank hat am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 12,63 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chongqing Rural Commercial Bank 12,55 Milliarden CNY umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,05 CNY, nach 0,990 CNY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 3,63 Prozent auf 51,10 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte Chongqing Rural Commercial Bank 53,02 Milliarden CNY umgesetzt.
Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,06 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 28,59 Milliarden CNY gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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