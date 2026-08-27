Chongqing Sanfeng Environment Group A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chongqing Sanfeng Environment Group A hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 CNY, nach 0,170 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Chongqing Sanfeng Environment Group A im vergangenen Quartal 1,42 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chongqing Sanfeng Environment Group A 1,29 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at