Chongqing Sifang New Material A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chongqing Sifang New Material A präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Chongqing Sifang New Material A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 236,2 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 326,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at