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02.11.2026 06:31:29
Chongqing Sokon Industry Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Chongqing Sokon Industry Group hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,82 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,45 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 28,08 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 41,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 48,13 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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