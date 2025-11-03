|
Chongqing Sokon Industry Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Chongqing Sokon Industry Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,45 CNY, nach 1,60 CNY im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Chongqing Sokon Industry Group 48,13 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41,58 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
