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21.08.2026 06:31:29
Chongqing Sokon Industry Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Chongqing Sokon Industry Group hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 31,75 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 26,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chongqing Sokon Industry Group 43,25 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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