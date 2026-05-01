Chongqing Sokon Industry Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Chongqing Sokon Industry Group lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,43 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chongqing Sokon Industry Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,75 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,15 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at