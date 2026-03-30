Chongqing Taiji Industry öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chongqing Taiji Industry hat am 28.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Chongqing Taiji Industry hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,930 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 2,41 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,95 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,220 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 CNY je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Chongqing Taiji Industry mit einem Umsatz von insgesamt 10,45 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,30 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um -15,08 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at