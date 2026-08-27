Chongqing Taiji Industry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Chongqing Taiji Industry hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,56 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at