Chongqing Taiji Industry: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Chongqing Taiji Industry hat sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Chongqing Taiji Industry im vergangenen Quartal 2,43 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chongqing Taiji Industry 2,59 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at