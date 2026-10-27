27.10.2026 06:31:29

Chongqing Taiji Industry stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chongqing Taiji Industry hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Chongqing Taiji Industry ein Ergebnis je Aktie von 0,050 CNY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Chongqing Taiji Industry 2,09 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,43 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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