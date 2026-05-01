Chongqing Taiji Industry stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chongqing Taiji Industry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chongqing Taiji Industry 0,130 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 2,53 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,83 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at