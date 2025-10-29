Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 CNY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,71 Milliarden CNY – eine Minderung von 5,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,89 Milliarden CNY eingefahren.

