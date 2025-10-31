Chongqing Water Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chongqing Water Group gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Chongqing Water Group hat ein EPS von 0,06 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,060 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,05 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,84 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

