Chongqing Water Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chongqing Water Group hat am 02.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Chongqing Water Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,96 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,88 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,170 CNY beziffert, während im Vorjahr 0,160 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,51 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 6,98 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at